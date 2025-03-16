Глава АГИП Удмуртии: цель инфовойны против РФ — искоренить традиционные ценности

Информационная война против РФ направлена на продвижение идеологии, пытающейся «стереть перед всем миром память о великом народе-победителе», а также «искоренить традиционные духовно-нравственные ценности нашего государства», заявил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на форуме Совета отцов республики 15 марта. Об этом пишет пресс-служба кабмина Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня война ведется на нескольких направлениях: на линии боевого соприкосновения, экономическая и информационная»,— сказал господин Журавлев. Он призвал сохранять память и воспитывать молодежь на примерах ветеранов и участников спецоперации.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков объяснил, чем занимается Совет отцов Удмуртии в части СВО. «Многие активисты сообщества сейчас за лентой, кто-то доставляет грузы в зону спецоперации, кто-то занят проектами, которые запущены в Ижевске»,— сказал градоначальник.

Среди прочего на форуме члены сообщества получили госнаграды и благодарности, детям участников спецоперации вручили значки «Мой папа герой».

Шестой форум Совета отцов Удмуртии прошел в ДК «Металлург» 15 марта. В нем приняли участие депутаты Госсовета республики и гордумы Ижевска, представители общественных объединений, воспитанники кадетских классов, отцы-члены организации и их родственники. Всего объединение насчитывает 12 тыс. участников.