На трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП, в аварии пострадал ребенок

Девятилетняя девочка пострадала в результате ДТП, которое произошло рано утром 12 марта на трассе Зуево — Новая Ладога в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась около 04:00 на 36-м километре автомагистрали. По предварительным данным, две машины столкнулись по касательной, и одна из них (Volkswagen Polo) вылетела с проезжей части и опрокинулась. В салоне авто находилась девочка, она получила травмы.

Киришская городская прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция проводит проверку по факту ДТП с пострадавшей школьницей в Парголово.

Дарья Астанина