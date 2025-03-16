Областной Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб граждан в 2024 году

В 2024 году от жителей Ростовской области в региональный Роспотребнадзор поступило 11 тыс. 880 обращений, связанных с нарушением прав потребителей, что на 10,7% больше. Об этом сообщает«Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные Роспотребнадзора в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, наибольшее число обращений связанно с нарушением прав потребителей в сфере оказания услуг - юридических, парикмахерских, изготовления мебели, услуг по ремонту техники и в сфере ФКХ. В сфере торговли обращения в основном были связаны с продажей технически сложных товаров ненадлежащего качества.

Отмечается, что увеличилось число жалоб от потребителей, которые приобретали товар дистанционно, что связано с ростом популярности приобретения товаров на маркетплейсах.

Сергей Иванов