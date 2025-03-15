Петербуржец стал жертвой квартирного пожара на Двинской улице

В седьмом часу утра 15 марта в доме 16-3 по Двинской улице загорелась квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Горела обстановка в комнате на площади 10 кв. м.

Ликвидировать пламя удалось спустя полтора часа усилиями четырех пожарно-спасательных расчетов. Из опасной зоны сотрудники ведомства вывели 20 человек. На месте происшествия нашли тело мужчины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что квартирный пожар в доме 3-2 по улице Димитрова отправил петербуржца в больницу. На тушение огня потребовалось почти полчаса.

Андрей Маркелов