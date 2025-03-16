Мэр Краснодара проверил строительство детской поликлиники в поселке Российском
На улице Куликова Поля в поселке Российском возводят детскую поликлинику на 150 посещений в смену. По поручению губернатора проверил готовность объекта, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
Фото: https: / t.me / emnaumov
Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут — компания не смогла выполнить работы, говорится в сообщении. В 2024 году был найден новый исполнитель. По словам Евгения Наумова, стройка идет активно. На третьем этаже рабочие кладут кирпичные стены, на втором — уже начали монтаж электрики.
Помимо основного здания, на территории поликлиники планируется детская площадка, парковка, котельная.
«Поручил подрядчику максимально усилить свои мощности на объекте. Поликлинику ждут все родители района»,— сообщил мэр.