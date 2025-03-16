Мэр Краснодара проверил строительство детской поликлиники в поселке Российском

На улице Куликова Поля в поселке Российском возводят детскую поликлинику на 150 посещений в смену. По поручению губернатора проверил готовность объекта, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / emnaumov Фото: https: / t.me / emnaumov

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут — компания не смогла выполнить работы, говорится в сообщении. В 2024 году был найден новый исполнитель. По словам Евгения Наумова, стройка идет активно. На третьем этаже рабочие кладут кирпичные стены, на втором — уже начали монтаж электрики.

Помимо основного здания, на территории поликлиники планируется детская площадка, парковка, котельная.

«Поручил подрядчику максимально усилить свои мощности на объекте. Поликлинику ждут все родители района»,— сообщил мэр.

Андрей Николаев