Липецкий министр строительства Алексей Костин покидает пост

Министр строительства Липецкой области Алексей Костин уходит с поста на работу в одну из федеральных структур строительного комплекса в Москве. Об этом чиновник сообщил «Ъ-Черноземье», уточнив, что к новым обязанностям приступит со следующей недели. Кто займет его кресло, не уточняется.

Экс-руководитель был назначен первым заместителем руководителя управления строительства и архитектуры Липецкой области в октябре 2024 года. В январе прошла реформа структуры облправительства, и господин Костин получил статус исполняющего обязанности профильного министра. Место главы управления (ныне — министерства) было вакантно после ухода в августе 2024 года Антона Болгова.

Алексей Костин родился в 1988 году в Грязинском районе Липецкой области. В 2010 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году — магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «Липецкие автобусные линии». Затем занимал должность заместителя начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. С ноября 2022 по май 2023 года курировал восстановление Володарского района ДНР, с мая 2023 года до назначения в облправительство — работал руководителем Фонда капремонта Липецкой области.

Егор Якимов, Анна Швечикова