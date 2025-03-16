34% студентов вузов Ижевска выступили против идеи возврата системы распределения

Возврат к системе распределения выпускников вузов поддержали 59% жителей Ижевска, следует из данных опроса от сервиса SuperJob. Против этого выступили 18% горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чем старше оказывались респонденты, тем активнее они высказывались за возврат системы распределения: среди горожан до 35 лет практику поддержали 51%, среди ижевчан старше 45 лет — уже 68%.

Родители абитуриентов высказывались за предложение в 63% случаев, аргументируя это среди прочего «опытом по профессии». Против инициативы — 19% родителей. Они называли «работу за маленькую зарплату рабством», указывали на вероятность разделения молодых специалистов на «своих» и «не своих», а также опасались появления «лазеек для взяток».

43% студентов дневных отделений вузов города посчитали, что систему распределения выпускников стоит восстановить. Один из аргументов — «получение навыков по профессии». 34% обучающихся высказались против.

Опрос проводился с 7 по 13 марта с участием экономически активного населения, в их числе студенты вузов и родители абитуриентов из Ижевска.