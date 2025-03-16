Жителям Петербурга 16 марта пообещали облачность, снег и гололедицу

Жителей Петербурга 16 марта ждет облачная с прояснениями погода. Днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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Также возможно налипание мокрого снега. Ветер в течение дня будет умеренным, однако утром он может быть сильным и порывистым.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться на уровне -1...+1 градуса. На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление днем будет повышаться.

Дарья Астанина