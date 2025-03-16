В донском регионе в ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка Lada Kalina

В Верхнедонском районе Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла несовершеннолетняя пассажирка отечественного авто, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает ИА «Дон24» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно сообщению, раненые 2005 и 2007 годов рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina 2002 года рождения не справился с управлением и заехал на обочину, после чего машина свалилась в кювет и перевернулась.