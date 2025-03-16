FT: Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить с визитом саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским союзом, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

По словам двух собеседников, на саммит в Брюссель направится премьер-министр Китая Ли Цян. FT отмечает, что традиционно места проведения таких саммитов чередуются: в Брюсселе обычно участвует премьер, а председатель проводит мероприятия в Пекине. При этом источники подчеркнули, что в юбилейный год Евросоюз ожидал личного участия Си Цзиньпина.

В начале января Министерство коммерции КНР заявило, что действия ЕС, проводящего антисубсидиарные расследованиями в отношении китайских компаний, создают торговые и инвестиционные барьеры. Ведомство провело собственное расследование и по его итогам постановило, что принятые ЕС меры нанесли ущерб конкурентоспособности китайских предприятий и продукции на европейском рынке.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЕС зарядил Китаю пошлины».