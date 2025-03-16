Предварительная явка избирателей на дополнительных выборах в Сызрани составила 20%

В Сызрани явка избирателей на дополнительных выборах депутата гордумы VIII созыва по одномандатному округу № 18, по данным на 10:00 (MSK+1) 16 марта, составила 20,02%. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Процедура голосования началась вчера, 15 марта, и завершится сегодня в 20:00. Кандидатов в парламентарии четверо: Яна Гурина от «Единой России», самовыдвиженец Сергей Ковалев, Александр Лапченков от «Коммунистической партии Российской Федерации» и Раиса Фирулина от ЛДРП.

Депутатом городской думы по одномандатному округу № 18 был Сергей Володченков, который в сентябре 2024 года возглавил администрацию Сызрани.

Сабрина Самедова