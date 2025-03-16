Суд обратил земельные участки тамбовского «Альянсстройсервиса»

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск судебных приставов к ООО «Альянсстройсервис» об обращении взыскания с должника земельных участков. Решение касается четырех объектов, расположенных в Тамбове по адресам: улица Фридриха Энгельса, дом 50; улица Пахотная, дома 3, 5 и 7. Площадь участков составляет от 1 тыс. до 1593 кв. м. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным налоговой службы, актуальньная задолженность ООО «Альянсстройсервис» составляет 868 млн руб. Суд решил обратить взыскание на земельные участки компании в соответствии с процедурой, установленной законодательством об исполнительном производстве.

В феврале стало известно, что причиной разбирательства послужила задолженность строительной компании перед налоговой службой в размере 1,3 млрд руб. Часть долга уже погашена, но денежных средств и движимого имущества оказалось недостаточно для полного покрытия обязательств. Как считает ФНС, это юрлицо аффелировано со структурами тамбовского бизнесмена Александра Жупикова, в группу компаний которого входят предприятия аграрной, пищевой и строительной отрасли.

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Анна Швечикова