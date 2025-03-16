На набережной в Сочи после реконструкции откроют муниципальный бювет

К началу мая на Верхней Приморской набережной в Сочи откроется муниципальный бювет, где горожане и туристы смогут бесплатно пить воду из местных минеральных источников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Первая за 12 лет комплексная реконструкция включает в себя обновление как самого бальнеообъекта у Зимнего театра, так и благоустройство прилегающей территории. Также запланировано обновление бювета в Адлере.

Всего на территории курорта работают 23 бювета, из которых три являются муниципальными, в том числе самый популярный в парке «Ривьера». Еще двадцать бюветов находятся в санаториях и отелях города. В год жители и гости курорта потребляют около миллиона литров минеральной воды из сочинских месторождений.

Андрей Николаев