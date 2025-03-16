ФК «Сочи» переиграл «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 24-го тура Первой лиги на выезде взял верх над «СКА-Хабаровск». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал ФК «Сочи» Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 56-й минуте южане открыли счет после точного удара Руслана Магаля. В оставшееся время счет на табло не изменился. В итоге победа «Сочи» со счетом 1:0.

После 24 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют 22 марта на своем поле с «Шинником».

Евгений Леонтьев