В Северной Осетии в 2025 году начнется газификация садоводческих товариществ

В этом году в Северной Осетии стартует газификация садоводческих товариществ (СНТ) по федеральной программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло, первыми, куда бесплатно до границ участков проведут газовые сети, станут СНТ «Ир» и «Аграрник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утвержденный план газификации включает в себя 1525 домов в 19 садоводческих товариществ. Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация 100 тыс. руб. из республиканского бюджета на покупку газовой плиты, счетчика или котла отопления.

Глава региона поручил ведомствам дополнительно уточнить списки домов, которым необходимо техническое подключение к газу.

Андрей Николаев