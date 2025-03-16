В Краснодаре за сутки родились три двойни

За прошедшие сутки в столице Кубани появились на свет три двойни. Об этом 16 марта в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего за сутки на Кубани появились на свет 109 малышей. Из них 57 девочек и 52 мальчика, сообщил господин Филиппов.

В краевой столице родились 62 ребенка, в Сочи – 21 ребенок, в Армавире – 10 малышей. Также по одному ребенку родилось в Новопокровском, Лабинском и Белоглинском районах.

Глава минздава поздравил родителей новорожденных и пожелал малышам расти крепкими и здоровыми.

Андрей Николаев