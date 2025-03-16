В Краснодаре за сутки родились три двойни
За прошедшие сутки в столице Кубани появились на свет три двойни. Об этом 16 марта в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава региона Евгений Филиппов.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Всего за сутки на Кубани появились на свет 109 малышей. Из них 57 девочек и 52 мальчика, сообщил господин Филиппов.
В краевой столице родились 62 ребенка, в Сочи – 21 ребенок, в Армавире – 10 малышей. Также по одному ребенку родилось в Новопокровском, Лабинском и Белоглинском районах.
Глава минздава поздравил родителей новорожденных и пожелал малышам расти крепкими и здоровыми.