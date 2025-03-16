Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 22 украинских дрона

За прошедшую ночь и утро 16 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 31 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Большинство из них сбили над Воронежской областью — 16 аппаратов. В Белгородской области было нейтрализовано девять беспилотников, в Курской области — один.

Ранним утром 16 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации «более 15 БПЛА» в трех районах региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов сохранялась до девяти утра.

Оставшиеся пять БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Ранее ведомство сообщало, что в ночь с 12 на 13 марта ПВО было перехвачено 77 украинских дронов.

Анна Швечикова