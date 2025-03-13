Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито 17 украинских дронов

C 20:00 12 марта до 06:36 13 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, по шесть беспилотников было сбито над Курской и Воронежской областями, пять — над Белгородской.

Всего за этот период над регионами РФ сбито 77 дронов, в том числе 30 над Брянской облстью, 25 — над Калужской, пять — над Ростовской.

Поздно вечером 12 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об ударе БПЛА по инфраструктурному объекту в южном районе Воронежской области, загоревшемсяся в результате атаки БПЛА, пожар был оперативно потушен. Предварительно, никто не пострадал. Главы других регионов Черноземья о последствиях на земле не сообщали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова