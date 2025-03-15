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В Екатеринбурге автобус №42 сбил пьяного пешехода

В Екатеринбурге автобус №42 сбил пешехода на пересечении улиц Титова — Рижский, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы и бедра, установлено, что в момент аварии он был пьян.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Предварительно установлено, что 34-летний водитель ПАЗ двигался по ул. Титова и совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Личность сбитого устанавливается.

Водитель автобуса имеет шестилетний стаж вождения категории «D», у него не зафиксировано опьянение. В момент аварии в салоне находились пять пассажиров, они не пострадали. На месте аварии устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей. По факту ДТП назначено проведение проверки.

Ранее в Каменске-Уральском автобус № 8 сбил двух пешеходов. Один из них скончался, второй получил тяжелые травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Капустина

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