В Ставрополе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Ставрополе на улице 45-я Параллель 15 марта в 8 часов вечера столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выбрал небезопасную скорость и врезался в другой Hyundai, который двигался в попутном направлении, сообщает госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии пострадали два пассажира спровоцировавшей ДТП иномарки. С травмой головы оба пострадавших были доставлены в городскую больницу.

По предварительной информации 24-летний водитель иномарки, спровоцировавшей аварию, является жителем Нефтекумска, имеет стаж вождения менее 2-х лет и за это время 14 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В основном, за превышение скорости, говорится в сообщении. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Андрей Николаев