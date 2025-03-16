Церемония прощания с пермским медиа-менеджером 17 марта

Прощание с бывшим генеральным директором ООО "Русская медиагруппа - Пермь" Евгением Царегородцевым состоится в понедельник 17 марта в 11 часов утра в большом зале прощаний на ул. Старцева, 61.

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Евгений Царегородцев



Ранее сообщалось, что в пятницу 14 марта в Перми в возрасте 55 лет скончался генеральный директор филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев. Господин Царегородцев является одним из создателей телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми.