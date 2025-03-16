Краевая структура регистрирует бренд детского фестиваля «Медвежонок»

В Перми автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства» подала две заявки на регистрацию товарных знаков «Медвежонок» и «Пермский край - территория кино». Как свидетельствует информация, опубликованная в znakoved.ru, заявки были поданы 11 марта. Напомним, под названием «Медвежонок» в Перми с 2023 года проходит фестиваль кино и анимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница фестиваля «Медвеженок» в соцсети Фото: страница фестиваля «Медвеженок» в соцсети

В рамках наименований планируется предоставлять услуги по организации образовательных и культурных мероприятий, спортивных соревнований, а также выставок. Бренд «Медвежонок» также будет использоваться для обозначения электроники, программного обеспечения и компьютерных аксессуаров.

В октябре 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевая поддержка киноиндустрии может вырасти на 62%. В 2025 году на финансирование «Центра развития кинопроизводства» запланировано 48,2 млн руб., в 2026 и 2027 годах — по 53,9 млн руб. ежегодно.

Отметим, целенаправленно привлекать кинематографистов в Пермский край начали в 2019 году. Тогда на отрасль обратили внимание краевые власти, запустившие программу рибейта — возмещения до 50% затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Первым получателем стал сериал «Два берега». В 2020 году рибейт в размере 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы». Еще через год средства из регионального бюджета получили уже четыре фильма: «Одна», «Чук и Гек. Большое приключение», «Иван Семенов: Школьный переполох» и «Подельники».