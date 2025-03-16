Прокуратура проверяет законность расширения мусорного полигона в Полетаево

Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку в отношении ООО «Полигон ТКО», сообщает пресс-служба регионального ведомства. Поводом для надзорных мероприятий стало обращение к президенту РФ Владимиру Путину жителей поселка Полетаево, несогласных с запланированным увеличением мощности объекта в два раза.

Природоохранный прокурор провел совещание с руководителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в челябинском кластере — ООО «Центр коммунального сервиса» по вопросам эксплуатации и увеличения мощности полигона в Сосновском районе.

Сейчас надзорное ведомство проверяет, как ООО «Полигон ТБО» исполняет требования законодательства об охране окружающей среды. Ранее природоохранная прокуратура уже выявляла нарушения, в том числе факты непринятия мер по установлению санитарно-защитной зоны полигона и получению комплексного экологического разрешения. Руководителю «Полигона ТКО» объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона.

«При участии специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Росреестра прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства об охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при эксплуатации полигона ТКО»,— сообщает надзорное ведомство.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее на обращение жителей Полетаево отреагировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он взял под контроль проверку, которую проводит региональное управление СК.