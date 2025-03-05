Главе СК доложат о причинах размещения мусорного полигона у села Полетаево

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении по информации о функционировании полигона твердых бытовых отходов около сел Полетаево и Чипышево, а также СНТ «Курчатовец-2», сообщает пресс-служба госоргана.

К главе СК обратились жители сел в комментариях в аккаунте приемной в социальной сети «ВКонтакте». Они отмечают, что около частного сектора долгое время функционирует мусорный полигон. Граждане вынуждены дышать неприятным запахом из-за разложения отходов и их систематического сжигания, что приводит к заболеваниям. Жители добавляют, что на их просьбы закрыть полигон в прошлом году отвечали утвердительно, однако ситуация не разрешилась. Более того, его планируют расширить. Ситуация освещалась в СМИ, в СУ СК России по региону по данному факту организована процессуальная проверка.

Виталина Ярховска