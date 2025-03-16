В Татарстане с 3 по 10 марта цены на дизельное топливо и бензин всех марок остались без изменений. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю цены на бензин не изменились

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане за неделю цены на бензин не изменились

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоимость премиального бензина (АИ-98 и выше) составляет 80,76 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 продается по цене 56,92 руб. за литр, а АИ-92 — 52,95 руб. за литр. Цена на дизельное топливо осталась на уровне 65,2 руб. за литр.

Влас Северин