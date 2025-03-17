Пермский бизнесмен приобрел еще один молочный актив в Прикамье

Владимир Матыцын стал владельцем 0,98% долей в ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Мичурина». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в «СПАРК-Интерфакс». Основное количество ценных бумаг общества (69,93%) принадлежат его директору Евгению Марданову. ООО «СП имени Мичурина» создано в 2009 году в деревне Гожан Куединского района Пермского края. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, а также смешанным сельским хозяйством. По информации источника «Ъ-Прикамье» на рынке, господин Матыцин договорился о покупке С господином Мардановым связаться не удалось – он не ответил на звонки по мобильному телефону. предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Матыцын

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Матыцын

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», Владимир Матыцын принял решение о вхождении в состав учредителей «СП имени Мичурина» для обеспечения сырьем своего маслосыркомбината «МаСКо». Ранее господин Матыцын приобрел для этих целей еще одно сельхозпредприятие - ООО «СП „Правда“».

Как указано на сайте «МаСКо», Чернушинский маслосыркомбинат был основан в 1954 году. Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае. Предприятие выпускает молоко, сыры, творог, йогурты и другие виды молочной продукции под торговой маркой «Точно молочно!».

В феврале 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что бизнесмен Сергей Поздеев продал сельскохозяйственное предприятие «Правда», находящееся в Орде, Алексею Ильюшкину. По данным источника, совхоз «Правда» был приобретен в интересах пермского непубличного бизнесмена Владимира Матыцына. Структуры, аффилированные с господином Матыцыным, развивают несколько направлений бизнеса, среди них сельское хозяйство (Чернушинский маслосыркомбинат «МаСКо», совхоз по производству молока «Дружный», «Элеватор» в Кунгуре), сеть АЗС «Нефтехимпром», холдинг по производству индивидуальных средств защиты «Зеленский Групп», девелопмент (ТРК «СпешиLove») и прочее.