В крупном лысьвенском холдинге сменился гендиректор одного из предприятий

В ООО «Линрог Литейный Завод» сменился руководитель. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», новым генеральным директором компании стал Алексей Малых. С 2018 года эту должность занимал Андрей Шилов. Согласно Rusprofile, господин Шилов также выступает учредителем ООО «Электропромтех» и руководит еще одной компанией, входящей в промышленную группу «Линрог», ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: linrog.ru Фото: linrog.ru

ООО «Линрог Литейный Завод» было зарегистрировано в 2003 году в Лысьве. Основной вид деятельности - литье легких металлов. Также компания занимается ковкой, обработкой металлических изделий, строительством и разведением молочного крупного рогатого скота. Входит в промышленную группу «Линрог», которая объединяет семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского метзавода и перешедших под контроль местного бизнесмена Андрея Тунева.