Под Челябинском в ДТП с тремя машинами погибли два человека

В Сосновском районе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом. Погибли водитель и пассажир одной из машин, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 марта в 20:21 на автодороге «Западный обход Челябинска». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона на запрещенном для этого маневра участке выехал на полосу встречного движения и по касательной столкнулся со встречным Hyundai Solaris под управлением водителя 49 лет. После этого Kia Rio совершил врезался во встречный грузовик Scania с полуприцепом, которым управлял 45-летний автомобилист.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель Kia, которому на вид 30-35 лет, и его пассажирка.