Участок на месте снесенного старинного дома в центре Перми сменил владельца

У земельного участка на ул. Ленина, 12, где ранее находился старинный жилой дом, сменился владелец. Согласно выписке из Росреестра, 15 ноября 2024 года территория площадью 1,1 тыс. кв. перешла в собственность некоего физического лица. Кто именно получил контроль над этой площадкой, в выписке по требованиям законодательства не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Земельный участок на ул. Ленина, 12, известен своей историей. Раньше там стояло двухэтажное здание площадью 473 кв. м. Постройка была жилым домом, ее ввели в эксплуатацию в 1917 году. В 2008 году дом признали аварийным и расселили, объект перешел в муниципальную собственность. В результате торгов его сдавали в аренду ИП Наталье Соловьевой, которая могла действовать в интересах депутата краевого заксобрания Геннадия Шилова. Затем объект был выкуплен в собственность. В разное время там планировалось организовать гостиницу, затем построить офисный центр. В 2022 году собственником дома стал президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров. Дом, не являющийся объектом культурного наследия, снесли. Как пояснил недавно господин Шубодеров «Ъ-Прикамье», он уже не имеет никакого отношения к указанной территории. Весной 2023 года собственником участка стало неизвестное физлицо, которое владело им до ноября 2024 года. Территория, согласно публичной кадастровой карте, подходит для размещения магазинов, объектов делового управления.