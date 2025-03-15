Следствие начало проверку после схода вагонов пассажирского поезда под Саратовом

Саратовский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России приступил к доследственной проверке в связи с сходом колесных пар двух пассажирских вагонов (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, сход всех колесных пар двух пассажирских вагонов произошел в дневное время сегодня, в субботу, при выполнении маневровых работ на подъездном пути пункта подготовки вагонов ст. Курдюм Саратовской области. Никто не пострадал, график движения поездов не нарушен.

Следователи изучили место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов