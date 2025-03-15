Неукомплектованность персоналом в медучреждениях Ставрополья составила 15%

Министерство здравоохранения Ставропольского края сообщило о высоком уровне укомплектованности медицинских учреждений персоналом. В регионе кадровый состав врачей составляет 85%, а среднего медперсонала — 88%, заявил глава ведомства Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«По итогам 2024 года нам удалось достигнуть того показателя, который мы себе обозначили ещё в начале программы модернизации первичного звена: укомплектованность амбулаторно-поликлинической сети достигла 95%»,— сообщает Юрий Литвинов.

Специалисты краевого Минздрава проводят профориентационные мероприятия для учащихся, информируя их о возможностях в сфере здравоохранения региона и приглашая поступить в медицинские вузы.

Эти меры направлены на привлечение внимания молодежи к профессиям в области медицины. Сотрудники министерства регулярно посещают образовательные учреждения, где рассказывают о современных достижениях здравоохранения и перспективах развития отрасли в крае.

Николай Аксенов