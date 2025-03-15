В массовом ДТП в Северной Осетии пострадали 5 человек

В Северной Осетии произошло тройное ДТП, в котором пять человек получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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«Сотрудники МЧС России оказали им первую помощь и передали врачам "скорой помощи". Также пожарные обесточили автомобили и произвели отключение газобаллонного оборудования»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным водители Mazda и «ВАЗ-21093», двигаясь параллельно друг другу по Московскому шоссе со стороны селения Балта в сторону ул. Гадиева, совершили остановку на запрещающий сигнал светофора. Перед «ВАЗ-21093» на стоп линии стоял мотоциклист. В это время за ними двигался микроавтобус Mercedes. Из-за неисправности тормозной системы, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с Mazda и «ВАЗ-21093», который в свою очередь столкнулся с мотоциклом.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 5 специалистов и одну спецмашину.

Николай Аксенов