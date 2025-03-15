В массовом ДТП в Северной Осетии пострадали 5 человек
В Северной Осетии произошло тройное ДТП, в котором пять человек получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: МЧС РФ по РСО – Алания
«Сотрудники МЧС России оказали им первую помощь и передали врачам "скорой помощи". Также пожарные обесточили автомобили и произвели отключение газобаллонного оборудования»,— говорится в сообщении.
По предварительным данным водители Mazda и «ВАЗ-21093», двигаясь параллельно друг другу по Московскому шоссе со стороны селения Балта в сторону ул. Гадиева, совершили остановку на запрещающий сигнал светофора. Перед «ВАЗ-21093» на стоп линии стоял мотоциклист. В это время за ними двигался микроавтобус Mercedes. Из-за неисправности тормозной системы, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с Mazda и «ВАЗ-21093», который в свою очередь столкнулся с мотоциклом.
Для ликвидации последствий аварии привлекли 5 специалистов и одну спецмашину.