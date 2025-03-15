В Ярославской области рельсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Тутаевском районе Ярославской области на перегоне Ваулово – Чебаково (308 км) пассажирский рельсовый автобус Рыбинск — Ярославль на переезде столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Северной железной дороге и транспортной прокуратуре. По данным УМВД по региону, в аварии пострадали семь человек. По данным СЖД, водитель автомобиля госпитализирован, двум пассажирам рельсового автобуса на месте оказали помощь.

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В СЖД сообщили, что авария произошла в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В аварию попал рельсовый автобус РА-3, одна колесная пара сошла с рельс. В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщают, что грузовик выехал на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора.

На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий столкновения. Движение поездов на однопутном участке Ваулово — Чебаково Северной железной дороги приостановлено до завершения восстановительных работ. Отменены пригородные поезда № 6707/6708 «Чайка» Ярославль — Рыбинск и № 6595 Ярославль — Рыбинск. Также задерживается на станции Ваулово пригородный поезд № 6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

Алла Чижова