Во Владикавказе сгорела часть старого кладбища

Во Владикавказе потушили пожар площадью 3 тыс. кв. м в районе Госпитального кладбища. Чтобы справиться с огнем пожарным потребовалось несколько часов, сообщает в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по РСО – Алания Фото: МЧС РФ по РСО – Алания

«Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. От МЧС России задействован 21 человек личного состава и 4 единицы техники»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов