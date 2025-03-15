«Салават Юлаев» в Уфе обыграл минское «Динамо»

В своем 65-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» оказался сильнее минского «Динамо». Игра на льду «Уфа-Арены» завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Матч начался с преимущества «Салавата Юлаева». На четвертой минуте нападающий Денис Ян с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевского вывел уфимцев вперед. Через минуту «юлаевцы» реализовали большинство: Джошуа Ливо кистевым броском попал в ближний угол ворот. Голевой передачей вновь отметился Александр Хмелевский, а также Динар Хафизуллин. Для Ливо это 45 шайба в сезоне, для «Салавата Юлаева» — 199-я.

К середине периода минчане отыграли одну шайбу: нападающий Сэм Энас подкараулил ошибку «Салавата Юлаева» в своей зоне и поразил ворота Александра Самонова, 1:2. На 14-й минуте счет и вовсе сравнялся: Егор Бориков удачно подставил клюшку под наброс Джошуа Брука от синей линии (второй ассист — у Джошуа Брука).

На третьей минуте второго периода Джошуа Ливо не реализовал выход один на один, бросив мимо ворот. «Динамовцы» же не смогли использовать численное превосходство, когда «уфимцы» остались в меньшинстве за нарушение численного состава.

Середина второй двадцатиминутки отметилась чередой удалений. Сначала уфимский нападающий Артем Пименов получил двухминутный штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а через 50 секунд составы сравнялись — нападающий гостей Вадим Мороз удалился за задержку руками. Однако вскоре «юлаевцы» остались втроем — Джошуа Ливо отправился на скамейку за задержку клюшкой. Розыгрыш «четыре на три» минчанам не удался, однако «пять на четыре» гости реализовали: Виталий Пинчук отдал пас на синюю линию защитнику Роберту Хэмилтону, под чей щелчок подставил клюшку нападающий Александр Волков, 2:3.

Концовка периода отметилась дракой нападающего «Салавата Юлаева» Дениса Яна и форварда «Динамо» Романа Горбунова. Уфимец получил две минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой и пять минут за драку. Минчанин получил пять минут плюс десятиминутный дисциплинарный штраф как зачинщик драки.

Удаления продолжились после потасовки. За полторы минуты до конца периода защитник гостей Кристиан Хенкель занял скамейку штрафников за задержку клюшкой, но забить «юлаевцы» не смогли.

С середины третьего периода игра шла в основном в зоне минчан. Это дало плоды за две с половиной минуты до конца периода, когда защитник хозяев Ярослав Цулыгин мощным щелчком пробил вратаря «Динамо» Андрея Тихомирова. Ассистентами стали Михаил Науменков и Егор Сучков. Эта шайба стала для «Салавата» 200-й в сезоне.

К окончанию основного времени матча команды подошли с ничьей, 3:3.

За две минуты до конца овертайма канадский нападающий уфимцев Скотт Уилсон на пятачке попал клюшкой по шайбе, летевшей на уровне головы, после чего шайба оказалась в воротах. Но после видеопросмотра судья отменил гол из-за игры высоко поднятой клюшкой. Матч перешел в серию буллитов.

В серии буллитов в составе «Салавата Юлаева» забивали Шелдон Ремпал и Скотт Уилсон, чего оказалось достаточно для победы. «Динамо» попытки не реализовало.

Уфимская команда благодаря победе набрало 87-е очко и вернулась на второе место в Восточной конференции, обогнав «Металлург». Отставание от лидирующего челябинского «Трактора» составляет пять баллов, при этом у челябинцев на одну игру больше.

До конца регулярного матча уфимцам осталось провести три встречи, все они пройдут на чужом льду. Ближайшая игра пройдет 18 марта в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

Идэль Гумеров