В Бугульминском районе Татарстана водитель автомобиля Geely погиб после столкновения с автомобилем «Лада Веста». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане водитель Geely погиб после столкновения с «Ладой Вестой»

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан В Татарстане водитель Geely погиб после столкновения с «Ладой Вестой»

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан

Водитель Geely, 1964 г. рождения, скончался в больнице от полученных травм, а его пассажир, 2013 г. рождения, получил ранения. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Судя по опубликованным фотографиям последствий аварии, автомобиль «Лада Веста» вылетел с дороги и перевернулся набок. Состояние водителя не уточняется.

Влас Северин