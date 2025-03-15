«Крылья Советов» потерпели разгромное поражение в Махачкале

В субботу, 15 марта, в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Крыльев Советов» на выезде сыграли с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась разгромным поражением самарского коллектива со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Крылья Советов» не могут победить в четвертом матче подряд. Самарская команда с 19 очками опустилась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» набрало 21 балл и поднялось на десятую позицию.

Андрей Сазонов