«Лизинг-Трейд» выплатил 1,8 млн руб. дивидендов

Казанская лизинговая компания «Лизинг-Трейд» осуществила выплату дивидендов на почти 1,8 млн рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Владельцы облигаций получили 11 руб. 92 коп. на одну ценную бумагу, что соответствует 14,5% годовых. Выплаты были произведены за двадцать шестой купонный период, который длился с 7 февраля по 9 марта 2025 года. Общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, составило 150 тыс. штук.

Средства были перечислены в безналичной форме в рублях. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме.

Влас Северин