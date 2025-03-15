В результате взрыва и обрушения здания в Латакии погибли три человека

В районе Эр-Рамль на юге портового сирийского города Латакия при падении ракеты произошел взрыв, который привел к обрушению здания, сообщает Sham TV со ссылкой на источники. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 ранены. Многие люди все еще находятся под завалами. Точная численность оказавшихся под завалами неизвестна.

На место выехали поисково-спасательные бригады, а также бригады скорой помощи. Ведутся работы по оказанию помощи гражданам и поиску пропавших без вести.

В начале марта силы безопасности нового правительства Сирии начали операцию против сторонников бежавшего сирийского президента Башара Асада в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. В результате боестолкновений, как сообщает Sham TV, погибли свыше 1,5 тыс. человек.