На Дону запустят новый магистральный водовод протяженностью 52 км

В Аксайском районе Ростовской области глава региона посетил водопроводную насосную станцию в х. Ленина, которая будет обеспечивать водой четыре сельских поселения Левобережной зоны, а общая протяженность нового магистрального водовода составит более 52 км. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Станция будет снабжать водой Верхнеподпольненское, Ленинское, Ольгинское и Истоминское сельские поселения. Всего насчитывается 12 населенных пунктов с населением около 45 тыс. жителей.

Глава района Константин Доморовский отметил, что к июню станция начнет полноценную работу после передачи ресурсоснабжающей организации.

Также Юрий Слюсарь уточнил, что в Аксайском районе недавно завершили ремонт очистных сооружений.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в текущем году Ростовская область проведет масштабную модернизацию первичного звена здравоохранения для улучшения качества и доступности медицинских услуг для жителей региона. Обновление коснется около 90 медучреждений, включая капитальный ремонт более 80 объектов, из которых более 30 — поликлиники.

Снежана Стодольская