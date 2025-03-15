Два рейса прибудут в Казань с большой задержкой
Два авиарейса прибудут в Казань со значительными задержками: самолет из Нарьян-Мара опоздает почти на 8 часов, а рейс из Уфы — на 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Два рейса прибудут в Казань с большой задержкой
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Рейс 7R 692 авиакомпании «Руслайн» из Нарьян-Мара задерживается почти на 8 часов. Самолет должен был приземлиться в Казани в 12:45, но ожидается его прибытие около 20:35.
Второй задерживающийся рейс — UT 134 авиакомпании «Ютэйр» из Уфы. Прибытие было запланировано на 13:20, но самолет прибудет только в 18:50.