В Балашове рабочий разбился при падении с крыши жилого дома

Следственный отдел по Балашову СУ СКР по Саратовской области приступил к доследственной проверке по факту смертельного падения мужчины с высоты трехэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, в субботу, 43-летний мужчина работал на крыше трехэтажного жилого дома в Балашове и упал с высоты третьего этажа. Медики своевременно оказали пострадавшему квалифицированную помощь, но он скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты устанавливают лиц, которые ответственны за технику безопасности при проведении строительных работ.

Павел Фролов