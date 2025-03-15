В Балашове рабочий разбился при падении с крыши жилого дома
Следственный отдел по Балашову СУ СКР по Саратовской области приступил к доследственной проверке по факту смертельного падения мужчины с высоты трехэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.
Согласно предварительным сведениям, сегодня, в субботу, 43-летний мужчина работал на крыше трехэтажного жилого дома в Балашове и упал с высоты третьего этажа. Медики своевременно оказали пострадавшему квалифицированную помощь, но он скончался.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты устанавливают лиц, которые ответственны за технику безопасности при проведении строительных работ.