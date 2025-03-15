В Новороссийске отсыпали 16 тысяч кубометров грунта на месте горения свалки

В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне. К ликвидации горения на площади 2,1 тыс. кв. м привлекли уже 58 единиц спецтехники, в том числе автоцестерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы, также задействованы около 40 человек, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Очаги возгорания проливают водой, отсыпают грунтом. Самосвалы выполнили более 1 тыс. рейсов. Отсыпано свыше 15,8 тыс. кубометров грунта.

Утром 15 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко посетил место тушения. По словам мэра, тушение осложнено сильным задымлением и переменным ветром. Свалка горит уже третьи сутки.

Вячеслав Рыжков