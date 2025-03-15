Паводок угрожает 47 населенным пунктам в Югре

При негативном прогнозе паводка подтопление может затронуть 12 муниципалитетов и 47 населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на экспертную оценку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В случае массивного паводка подтопление угрожает Лангепасу, Мегиону, Нижневартовску и Сургуту. Под угрозой подтопления в случае негативного сценария также находятся Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы.

Вскрытие рек должно начаться в первой декаде апреля. При этом уровни рек ожидаются в среднем в пределах нормы, подтопления ожидаются в Березовском районе.

В Югре выстроены 20 окружных дамб, на водных потоках работают 45 постоянных гидрологических постов. В период паводков будет работать группа сотрудников МЧС в 6 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц техники.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2025 году есть угроза повторения прошлогоднего рекордного паводка. Паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах ожидается на уровне 2017 года.

Анна Капустина