Глава СКР хочет знать, почему не расселяют жильцов ветхого дома в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о нарушении прав жильцов ветхого дома в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину также предстоит озвучить принятое по итогам проверочных мероприятий решение. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным соцсетей, в жилом доме по ул. Чернышевского разрушается фасад, осыпаются кирпичная кладка и штукатурка. При этом здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Особняк Григорьева, 1890-е годы», не признано аварийным, жильцы не расселены. Отмечается, что администрация бездействует в этом вопросе.

Павел Фролов