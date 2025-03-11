В Каменске-Уральском автобус сбил двух пешеходов, один из них скончался

В Каменске Уральском (Свердловская область) пассажирский автобус № 8 сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте происшествия, второй получил тяжелые травмы. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел утром 11 марта. Водитель наехал на двух пешеходов, так как избрал небезопасную скорость, в результате чего автобус занесло на тротуар.

«Пострадавшими оказались граждане, находившиеся в момент случившегося на тротуаре. Один из них погиб от полученных травм, другой — доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Пассажиры, находившиеся в автобусе, предварительно, не пострадали», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и истребуют документы по организации перевозок и контроля за деятельностью водителей на данном автопредприятии.

Мария Шараева