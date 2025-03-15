В Татарстане еще не завершили согласование протоколов общих собраний собственников по программе «Наш двор». Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержалось согласование протоколов по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане задержалось согласование протоколов по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Срок согласования протоколов был установлен до 14 марта. Из 678 дворов документы приняты только по 468, еще 116 находятся на проверке, а 94 — в процессе подготовки муниципалитетами. Начало строительных работ приближается, и вскоре начнется подготовка к благоустройству.

Наиля Зиннатуллина отметила, что все поставщики и производители оборудования получили авансы по заключенным договорам. По детскому и спортивному оборудованию отработано 100% спецификаций, заказы размещены на заводах-изготовителях.

Работы по программе «Наш двор» на территории Татарстана планируется начать в апреле. В текущем году по программе планируется благоустроить 678 дворовых территорий республики.

Влас Северин