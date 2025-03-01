Работы по программе «Наш двор» на территории Республики Татарстан планируют начать в апреле. Об этом сообщила руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют начать работы по программе «Наш двор» в апреле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане планируют начать работы по программе «Наш двор» в апреле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2025 году по программе планируется благоустроить 678 дворовых территорий.

Арина Петрова уточнила, что до начала строительных работ необходимо согласовать протоколы общих собраний собственников. На сегодняшний день документы уже приняты для 55% дворов. Еще 115 комплектов находятся на согласовании, а 190 — в работе у районных властей.

Влас Северин