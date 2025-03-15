Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу после избиения подростка в Казани. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростка в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростка в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В комментариях в Telegram-канале СК России появилось обращение жительницы Казани. Она сообщила, что в ночь на 1 января 2025 г. группа молодых людей, угрожая физической расправой, заставила ее 16-летнего сына выйти на улицу. Подростка привязали тросом к автомобилю с намерением волочить по земле.

В целях самообороны юноша использовал перцовый баллончик, после чего был избит, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По словам заявительницы, органы внутренних дел не приняли мер в отношении нападавших, а также заявили, что ее сын будет привлечен к административной ответственности за применение средства самозащиты.

В СУ СК России по Республике Татарстан по доводам, изложенным в комментарии, возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Влас Северин