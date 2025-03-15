Девелопер «КМПроджект» готовится к строительству дома бизнес-класса на ул. Подгорной

Девелоперской группе «КМПроджект» выдано положительное заключение экспертизы на проект жилого комплекса по ул. Подгорной, 61. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, комплекс будет называться «Цветы Прикамья на Подгорной». Заключение датировано 11 марта и получено структурой девелопера — ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха».

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Согласно проектной документации, опубликованной на сайте «КМПроджект», дом разместится на территории из двух участков суммарной площадью 2,2 тыс. кв. м. Раньше на земле под строительство, между зданием фармакадемии (ул. Полевая, 2) и речкой Данилихой, располагались частные одно- и двухэтажные дома. На прилегающей к площадке территории располагается особо охраняемая территория регионального значения — экологический парк «Долина реки Данилиха». «КМПроджект» планирует возвести на ул. Подгорной, 61, дом высотой до шести этажей, объект будет также включать подземный паркинг.

Ранее в «КМПроджект» уже сообщали «Ъ-Прикамье» о планах застроить земельный участок на ул. Подгорной, 61. Там планируется возвести шестиэтажный дом бизнес-класса с отдельным паркингом и потолками до 5 м.

О возврате на пермский строительный рынок «КМПроджект», подконтрольной бывшему акционеру Камабанка Дмитрию Левитину, стало известно в 2023 году. Тогда компания стала владельцем нескольких участков в Перми под жилую застройку, купив бывший участок с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Норильской, 4аа, а также участок возле Центрального рынка.